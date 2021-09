Anzeige

Veranstaltungen des SoVD Bad Grund in den Monaten Oktober bis Dezember 2021

Bad Grund (kip) Der SoVD Bad Grund plant folgende Veranstaltungen: am 10. oder 24. Oktober ein gemütliches Zusammensein mit Mitgliederehrungen, am 17. Oktober, Beginn 15 Uhr, ein Herbstknobeln im Schützenhaus; am 20. November, Beginn 17 Uhr, Herbstfest mit Grünkohlessen, am 1. Dezember Fahrt zum Weihnachtsmarkt in Lüneburg und am 11. Dezember, Weihnachtsfeier im Gemeindehaus am Eichelberg.

Weitere Informationen geben Vorsitzender Harald Riedel, Tel. (05327)2178, Elke Braatz, Tel. (05327) 2486 und Renate Görlitz, Tel. (05327) 573 13.

