SoVD Gittelde-Windhausen lädt zur JHV am 22.04. und zur Spargelfahrt am 13. Mai 2022 ein

Gittelde-Windhaussen (kip) Zu Freitag, 22. April, lädt der SoVD Gittelde-Bad Grund zur Jahreshauptversammlung (JHV) mit Vorstandswahlen ein und am 13. Mai will der SoVD eine Spargelfahrt ins Weserbergland unternehmen.

Zu allen Veranstaltungen ist eine vorherige Anmeldung wegen der begrenzten Teilnehmerzahl notwendig. Aus organisatorischen Gründen wird eine vorherige Anmeldung bei Heidemarie Häusler, Tel. 05327 – 4592, oder bei der Frauenbeauftragten, Tel. 05327 86 94 586, erbeten.

Die tagesaktuellen Corona-Regeln werden eingehalten.

