SoVD Bad Grund öffnet am 24. Juli den Reigen der Veranstaltungen

Bad Grund: Schützenhaus im Teufelstal



Bad Grund (kip) Am Samstag, 24. Juli, Beginn 15 Uhr, eröffnet der SoVD Bad Grund den Reigen seiner beliebten Veranstaltungen.im Schützenhaus im Teufelstal in Bad Grund mit einem Sommerfest.

Bei „Kaffee und Kuchen satt“ wollen die Mitglieder ein paar unbeschwerte Stunden verleben. Zum frühen Abend wird gegrillt.

Freunde und Bekannte sind zum Sommerfest m Schützenhaus herzlich willkommen.

Aus organisatorischen Gründen wird um eine vorherige Anmeldung beim Vorsitzenden Harald Riedel, Tel. (05327) 2178, oder beim Vorstandsmitglied Renate Görlitz, Tel. (05327) 573 13, gebeten.

