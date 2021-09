Anzeige

Seniorenkreis Bad Grund lädt zum Kaffeenachmittag am 6. Oktober 2021

Bad Grund (kip) Zu einem Kaffeenachmittag am Mittwoch, 6. Oktober, 15 Uhr, lädt der Seniorenkreis Bad Grund ins Gemeindehaus am Eichelberg ein. Drinnen und draußen werden die Spiele Bingo und Boule angeboten. Die Teilnahme ist frei.

Die Veranstaltung findet unter Beachtung der jeweils geltenden Pandemie-Vorschriften statt.

