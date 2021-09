Anzeige

Herbstausgabe der Tourismusnachrichten Niedersachsen erschienen

Hannover (ein/kip) Die IHK Hannover teilt mit: Auswirkungen der Pandemie auf das Gastgewerbe und neue Chancen für die Betriebe, ein Destinationsporträt des Oldenburger Münsterlandes, Übernachtungszahlen für Niedersachsen, ein Ausblick auf den Tourismustag Niedersachsen im November sowie weitere News und Informationen – darunter auch Berichte aus den sieben niedersächsischen IHK-Bezirken – füllen die 26-seitige Herbstausgabe des Online-Magazins „IHKN-Tourismusnachrichten“ der IHK Niedersachsen.

Die Sommersaison hat vor allem in den niedersächsischen Urlaubsregionen für gute Auslastungszahlen im Gastgewerbe gesorgt. Für den anstehenden Herbst und Winter gilt es nun, einen weiteren Lockdown für die Branche unbedingt zu verhindern. „Wir freuen uns, dass auch die Landesregierung zugesichert hat, dass ein Lockdown nicht mehr Teil der Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie sein soll, sondern dass man auf 3G- und 2G-Modelle setzen möchte“, so Hendrik Schmitt, Hauptgeschäftsführer der IHK Niedersachsen (IHKN). In der Herbst-Ausgabe des Online-Magazins „IHKN-Tourismusnachrichten“ lesen Sie, welche Auswirkungen die Pandemie noch immer auf die Branche hat, wie die Unternehmen mit den Herausforderungen umgehen und welche neuen Chancen sich für die Betriebe bieten.

Am 25. und 26. November 2021 lädt die IHKN zum Tourismustag Niedersachsen nach Goslar ein. Im Interview verrät IHK-Referentin Kerstin Kontny, was die Teilnehmer bei dem Branchentreffen erwartet. „Die Corona-Zeit hat neue Trends mit sich gebracht und andere verstärkt. Urlaub im eigenen Land, die Sehnsucht nach Natur und Weite sind nur einige Beispiele. Auch das Thema Klimawandel und Nachhaltigkeit gewinnt für viele Betriebe ebenso wie für die Gäste immer mehr an Bedeutung. Welche Trends auch nach Corona bleiben und welche Chancen die Krise für die Branche bietet, wollen wir mit Unternehmern, Politikern und Verbänden diskutieren“, so Kontny.

Informationen zum Programm und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es unter www.tourismustag-niedersachsen.de.

Im Destinationsporträt stellt sich das Oldenburger Münsterland vor. Unter der Dachmarke bündeln fünf Erholungsgebiete gemeinsam ihre Kräfte – und das mit Erfolg: Kein Reiseziel außerhalb Bayerns lässt seine Gäste zufriedener nach Hause zurückkehren als die Region im Nordwesten Deutschlands. Die Rubrik „Zahlen & Fakten“ präsentiert die Übernachtungszahlen in Niedersachsen vor und mit Corona. Auch aktuelle Reisetrends finden sich hier.

Neues von der TMN: Die TourismusMarketing Niedersachsen (TMN) GmbH hat den Kurzbericht des TMN-TourismusMonitor mit touristischen Kennzahlen und Analysen veröffentlicht. Der TourismusMonitor ist die kontinuierliche Beobachtung der Tourismusentwicklung in Niedersachsen. Er ersetzt mit künftig zwei jährlichen Kurzberichten und einem Jahresbericht das bis 2020 veröffentlichte Sparkassen-Tourismusbarometer.

Vom Besucherlenkungssystem Freizeitampel Baden-Württemberg über die etwas andere Markthalle „Hobenköök“ In Hamburgs Oberhafen bis zum digitalen Urlaubsbegleiter Loisl für die grenzüberschreitende Urlaubsregion Zugspitz-Arena Bayern-Tirol werden im „Blick übern Tellerrand“ wieder verschiedenartige „good practice“-Beispiele aus Tourismus und Gastronomie vorgestellt.

Weitere Nachrichten betreffen unter anderem Berichte über die ersten Sterneninseln Deutschlands (Spiekeroog und Pellworm), die von der International Dark Sky Association, Tucson (Texas), ausgezeichnet wurden, über die ersten Pilotangebote des Projekts „Auszeithöfe – Landerlebnis für Körper und Geist“ oder über die Förderung von Projekten, die den Erholungsprozess der Tourismuswirtschaft im Sinne der Ziele der nationalen Tourismusstrategie unterstützen, durch das mit 1 Mio. Euro dotierte Programm „LIFT-Wissen“ des Bundeswirtschaftsministeriums.

Unter Q-News wird ein Überblick über die anstehenden Q-Seminare sowie Themen- und Ideen-Workshops im zweiten Halbjahr des Jahres 2021 gegeben.

