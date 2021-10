Anzeige

Busfahrt mit dem SoVD Gittelde-Windhausen nach Wernigerode am 30. Oktober 2021

Gittelde/Windhausen (kip) Der SoVD Gittelde/Windhausen plant für seine Mitglieder und Freunde am Samstag, 30. Oktober, eine Busfahrt nach Wernigerode mit Besuch des Miniaturparks. Weitere Informationen über diesen Park, der unter dem Motto steht: „Kleines ganz groß erleben!“, sind unter www.miniaturpark-wernigerode.de zu finden. Rund 60 Modelle „Kleiner Harz“ können in diesem Park besichtigt werden. Nach Besuch des Bürger & miniaturenPark Wernigerode besteht Freizeit zu einer Kaffeepause und zur Stadtbesichtigung, Die Rückfahrt ist gegen 16.30 Uhr vorgesehen.

Es sind folgende Abfahrten vorgesehen: Gittelde, 12:00 Uhr, Feuerwehrgerätehaus, Teichhütte 12:05 Uhr, Haltestelle Sägemühlenstraße, Teichhütte 12:10 Uhr, Haltestelle Thüringer Straße, und Windhausen 12.15 Uhr, Haltestelle Alte Burg.

Der Teilnehmerpreis für die Busfahrt einschließlich Eintritt in den Miniaturpark beträgt 25,- Euro pro Person und ist bei der Anmeldung zu entrichten.

Der Vorstand des SoVD Gittelde/Windhausen würde sich über kurzfristige Anmeldungen freuen. Eine kurzfristige Anmeldung sichert die Durchführung der Busfahrt und eine Teilnahme. Im Interesse aller Teilnehmer gelten die 3G-Regeln.

Auch Nichtmitglieder sind zu dieser Fahrt herzlich eingeladen.

Anmeldungen nehmen schriftlich oder telefonisch bis spätestens 25. Oktober entgegen: Angelika Fischer, Tel. 05327-869 45 86, oder Heidemarie Häusler, Tel. 05327-4592.

