Nächster Blutspendetermin in Bad Grund am 7. September 2021

Bad Grund (kip) Das DRK Bad Grund lädt in Zusammenarbeit mit dem Blutspendedienst Niedersachsen den nächsten Blutspendetermin am Dienstag, 7. September, im Atrium in Bad Grund, Clausthaler Straße.Blutspenden rettet Leben. Blut kann man nicht kaufen. Auf Blutspenden sind Kranke und Unfallverletzte beispielsweise angewiesen. Gerade während und nach der Urlaubszeit werden dringend Blutspenden benötigt. Viele Wiederholungsspender sind nicht vor Ort und fallen aus. Leider passieren im erhöhten Reiseverkehr häufiger Unfälle. Unfallverletzte benötigen schnelle Hilfe und sehr häufig auch eine Blutspende.Jeder Spender hat verschiedene Vorteile. Das gespendete Blut wird untersucht. Jeder Erstspender erhält seine Blutgruppe. Viele Spender berichten, dass sie sich nach einer Spende besser fühlen.Darum sollte der Blutspendetermin am Dienstag, 7. September, von 16.00 bis 19.30 Uhr genutzt werden.