Kleidersammlung des DRK Bad Grund am 21. September 2019

DRK Bad Grund führt am 21. September eine Kleidersammlung durch



Bad Grund (kip) Auch in diesem Jahr führt das DRK Bad Grund in Zusammenarbeit mit dem DRK.Kreisverband am Samstag, 21. September, ab 7.30 Uhr, eine Kleidersammlung durch. Entsprechende Beutel für das Sammelgut sind in den örtlichen Geschäften erhältlich.

Gesammelt werden tragbare Bekleidung, Wäsche, Strickwaren, Hüte, Heimtextilien aller Art und Federbetten. Es werden nicht gesammelt Konfektionsschnitzel und Papier. Schuhe sollten paarweise gebündelt in die Sammelbeutel gelegt werden.

Die Sammelbeutel sollten bitte am Samstag, 21. September, bis 7.30 Uhr, gut sichtbar am Straßenrand abgelegt werden. Bis zum Einbruch der Dunkelheit sollten diese Sammelbeutel am Straßenrand liegen bleiben.

Bewohner von zurückliegenden Häusern sollten die Sammelbeutel an der nächstbefahrbaren Straße abgelegt werden. Die Sammlung wird bei jeder Witterung durchgeführt. Daher sollte das Sammelgut wetterfest verpackt werden.

Weitere Informationen gibt gern die DRK-Vorsitzende Gudrun Koch, Telefon 05327 – 1830.

