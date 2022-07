Baum drohte auf die Ortsdurchfahrt der Bergstadt zu fallen

Bad Grund (kip) Am Samstag, 2. Juli, die Mitgliederversammlung der Feuerwehr Windhausen hatte gerade begonnen, als beim Gemeindebrandmeister und seinem Stellvertreter die Funkalarmempfänger ausgelöst wurden. Ein kurzer Blick genügte und sie waren informiert. Die Feuerwehr in der Bergstadt war alarmiert. In der Osteroder Straße (Ortsdurchfahrt) drohte eine etwa 30 Meter hohe Fichte auf den angrenzenden Gehweg und auf die Fahrbahn sowie auf benachbarte Gebäude zu fallen. Schnelles Handeln war gefragt. Die Drehleiter der örtlichen Feuerwehr kam zum Einsatz, während mit Hilfe des Einsatzleitfahrzeugs die Ortsdurchfahrt auf Höhe Hotel Glückauf und vor den Nebenstraßen zum Lukashof und zum Sonnenbadweg abgesperrt wurde.Stück für Stück wurde die trockene Fichte abgetragen. Es war keine leichte und zugleich gefährliche Hilfeleistung der Feuerwehrkameraden und dies bei hohen sommerlichen Temperaturen.Zügig und mit Umsicht führten die Feuerwehrkameraden die Hilfeleistung aus und die Gefahr war beseitigt.FotoBG 838Von derr Drehleiter der Feuerwehr Bad Grund wurde umsichtig die Gefahrenstelle beseitigt.