Sanfte Hilfe für den Rücken mit der DORN-Methode (Vortrag) in Bad Griesbach am 28.09.2017

28.09.201720:00 - 21:30 UhrAm Brunnenplatzl 1Bad Griesbach-Therme,Kleiner Saal, Am Brunnenplatzl In 3 Jahrzehnten hat sich die Sanfte Hilfe für den Rücken des Allgäuer Bauern Dieter Dorn weltweit verbreitet - aufgrund ihrer praktischen Erfolge.Die DORN-Methode kann jeder an 1 Tag lernen.Franz Josef Neffe macht DORN seit 1990, hat eines der ersten Bücher zum Thema mit Dieter Dorn geschrieben, war bei fast allen DORN-Kongressen in Deutschland und der Schweiz als Referent und Organisator dabei.Hier sein Video zum Thema: https://www.youtube.com/watch?v=5UWERYRgQ-c&t=1223... In diesem Vortrag werden auch die wichtigsten Selbsthilfe-Übungen gezeigt.