Gospel Unity, Bockenem-- zu Gast in St. Mariä Himmelfahrt in Bad Gandersheim

Bald schon eine Tradition ist das Konzert in der katholischen Kirche St. Mariä Himmelfahrt, Am Plan, in Bad Gandersheim. Durch die guten Kontakte zu Herrn Pfarrer Lampe, ist die Planung für den Bockenemer Gospelchor, ein Konzert in Bad Gandersheim aufzuführen, ganz unkompliziert. Die ca. 30 Sänger und Sängerinnen freuen sich auf die begeisterte Gemeinde. Frau Ulrike Bourehil nimmt durch ihre einfühlsame Moderation die Zuhörer gern mit durch zwei unterhaltsame Stunden. Gennady Plotnikov begleitet den Chor versiert und gekonnt am Klavier. Mit Djembe oder Cajon gibt Lothar Stark den richtigen Groove dazu. Verschiedene Solisten und ganz unterschiedliche Lieder, sorgen für ein abwechslungsreiches Programm. Die technische Unterstützung kommt von Günter Stark.

Der Eintritt zum Konzert ist wie immer frei. Eine Spende für die Chorarbeit wird gern gesehen. Das Konzert findet am Samstag, dem 21. September, um 19 Uhr statt. Einlass ist eine halbe Stunde vorher.