Gospel Unity, Bockenem- zu Gast in der Stiftskirche in Bad Gandersheim

Bad Gandersheim : Stiftskirche |

Fast genau ein Jahr ist es her, dass die Gospel Unity in der Stiftskirche gesungen hat.

Dieses Jahr ist der Termin am Sonntag, dem 10. November um 17 Uhr. Die Sänger und Sängerinnen aus Bockenem treten unter der bewährten musikalischen Leitung von Ulrike Bourehil und am Klavier von Gennady Plotnikow unterstützt und begleitet, auf. Sie werden mit viel Freude und großem Engagement neue Songs und alte, bekannte Lieder vorgetragen. Das Repertoire besteht aus Gospels und Spirituals aus den USA, Europa und Afrika und wird kontinuierlich erweitert. Regelmäßige Workshops mit externen Dozenten sorgen immer wieder für neue Impulse.

Die lebendige Freude, die die Chormitglieder in der Gemeinschaft und beim gemeinsamen Singen erleben und teilen, wird in den Konzerten und Auftritten auch für die Zuhörer spürbar. Um Einblick in die intensive, dabei aber immer fröhliche Probenarbeit gewinnen und den Chor näher kennenlernen zu können, ist mindestens eine Chorprobe im Jahr öffentlich. Probenort ist Bockenem im evangelischen Gemeindehaus der St. Pankratius-Kirche, Am Papenberg.

Der Eintritt zum Konzert ist frei. Es wird wieder am Ausgang eine freundliche Spende für die Chorarbeit gesammelt.

Der Einlass ist eine halbe Stunde vor Konzertbeginn.

Nähere Informationen über den Chor finden Sie auf der HP: gospel-unity.de.