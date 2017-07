Erzbischof Dr. Georg Gänswein bei den Bad Füssinger Gesprächen im Johannesbad.

Bad Füssing : johannesbad |

Dr. med. Johannes Zwick vom Johannesbad in Bad Füssing ermöglichte es, daß seine Exzellenz der Hochwürdigste Herr Erzbischof Dr. Georg Gänswein zum Thema: „Europa im Jahre 2017 – zukunftsträchtig oder dem Tode geweiht? 60 Jahre Römische Verträge – kann Europa etwas aus seiner römischen Vergangenheit lernen?“ einen Vortrag hielt und anschließend in einem Podiumsgespräch den vielen Fragen aus dem Publikum Antworten gab.

Derer Fragen handelten, wie konnte es anders sein, auch um das aktuelle Thema der Ehe für alle. Hier gab Erzbischof Dr. Gänswein klare Antworten, die sich auf das unveränderliche Recht des Ehesakraments bezogen, verbunden mit der Hoffnung, daß auch das Bundes-Verfasungsgericht hier wieder das bestehende eindeutige Grundgesetz bestätigen möge.

Dr. Gänswein erhielt dafür sehr viel Applaus.

Was besonders bewegte war sein Vortrag über Europa, von dem es hoffentlich ein zu veröffentlichtes Manuskript gibt, um es hier zum Lesen zu ermöglichen.

Wenn in den Talkrunden der deutschen Medien unklar und unvollkommen über europäische Werte diskutiert wird, wurde in diesem Vortrag ein klares Bekenntnis zum christlichen Abendland und warum dies so sei, genannt. Es sind Jahrhunderte gelebtes Christentum, die uns geprägt haben. Auch hier, so die Hoffnung, möge das Redemanuskript noch veröffentlicht werden, um den genauen Wortlaut näher schildern zu können.

Angerer der Ältere fühlte sich sehr geehrt. Er bekam die Möglichkeit, die von ihm erbaute Erlöserkapelle in Biburg als Bilddokument an Erzbischof Dr. Gänswein zu übergeben, der ihm zusagte, dies an Papst em. Benedikt XVI weiter zu reichen. Ebenso den Videofilm „Die Christus Statue als Christus Dom“, in dem die Worte von Papst em. Benedikt XVI zur Erlöserkapelle zu hören sind:........“endlich einmal wieder wirkliche sakrale Kunst, im Gegensatz zu so Vielem, das nur den Verfall der Seele im Unglauben sichtbar macht.......“Diese Worte waren es auch, die Angerer der Ältere viel Mut gaben, die Erlöserkapelle zur jetzigen Vollendung zu bringen.

Weitere gesichtete Gäste: Joachim Kardinal Meisner, Staatsminister Dr. Marcel Hubel, Landrat Franz Meyer, 1. BGM Alois Brundobler,

Heute am Sonntag wird es eine Messe im Passauer Dom geben