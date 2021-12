Kampfansage des Kletterer Florian Singer

Para-Climber Florian Singer. Er hat klare Ziele für das Jahr 2022,nachdem das Jahr 2021 für ihn nur durchschnittlich gelaufen ist. Am26.11.2010 hatte Florian Singer unverschuldet einen Autounfall, seitdem hat er eine Körperliche Behinderung, die sich als Dysarthie,rechtsseitige beinbetonte spastische Hemiparese, Ataxie des linkenArmes und der linken Hand, sowie Beeinträchtigung vonAufmerksamkeits-, Lern-und Gedächtnisfunktion und einSchädelhirntrauma der Stufe III. Anfangs war er zu 100% Behindert,2018 wurde er auf 80% herunter gestuft. Nach diesem Unfall mussteer alles neu erlernen (Gehen, Essen, Sprechen). Da er schon, frühervor seinem Unfall, sehr Motiviert für den Sport war, entschloss er sich2012 dem Klettersport zu widmen . Seitdem ist er Kletterer mitHandicap und gehört seit 2017 dem Deutschen Nationalkader an. DieZiele für 2022 sind klar geregelt. Florian möchte neben denInternationalen Wettkämpfen sich auch mehr auf das Felskletternkonzentrieren. „Eine schwierige Route am Fels projektieren, wäreschon mal was, aber da muss ich erst mal eine passende Kletterroutefinden die zu mir passt“, so die Aussage von Florian. TäglichesTraining in den Kletterhallen aber auch zuhause gehören zu seinemAlltag. Durch seine Zugehörigkeit im Deutschen Nationalkadersdurfte er trotz Lockdowns in den Kletterhallen trainieren. Heuernahm Flo,(so sein Spitzname) an den Welt Cups in Innsbruck undBriancon teil, durch die neue Olympia Klassifizierung wurde er in derKategorie Neurologische Beeinträchtigung eine Stufe höher gesetzt.Für ihn eine komplette neue Herausforderung (laut Flo, „auch gut so.Da kann ich mich in den nächsten Jahren auch Beweisen, auch wennes heuer noch nicht so gut gelaufen ist, gibt es mir die nötigeMotivation um noch mehr zu Trainieren“). Florian besuchte heuerneben den Wettkämpfen auch unter anderen Klettergebiete inDeutschland – Italien und Frankreich, wie zuletzt in Muzzerone, näheLa Spezia. Jetzt kommt erst mal der Winter, wo Florian ein neuesTrainingskonzept versucht um seine Ausdauer aber auchMaximalkraft zu verbessern.