Einfrautheater mit Brigitte Koischwitz

So mancher, der den Titel „ Einfrautheater “ hört, denkt was ist das denn????



In wenige Worte gefasst, handelt es sich um ein herzerfrischendes Erlebnis, was noch lange danach im Herzen summt.



Denn über eine Stunde zaubert die Autorin und Schauspielerin Bilder des Lebens auf die Bühne, in denen wir uns selbst wiedererkennen. Anschließend werden wir feststellen, dass wir alle nur Menschen mit sehr menschlichen Problemen sind und Humor der beste Katalysator ist, diese Probleme wie ein Häufchen Staub zerfallen zu lassen.