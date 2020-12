Weihnachtsgeschichte- nicht nur für Kinder 

Engel folgende Geschichte erzählt:Das Christkind war unerwartet an Grippe erkrankt. Wie sollten die vielen Weihnachtsgeschenke nun rechtzeitig verteilt werden? Da hatte derliebe Gott eine gute Idee. Er beauftragte zwei junge sportliche Engel,die Rolle des Christkindes zu übernehmen. Diese waren anfangs mit ihrerder Berufung sehr glücklich und bedankten sich. Es war schonHeilig Abend und bei drei lieben Kindern in der Nähe von Koblenzlagen um 5 Uhr nachmittags noch keine Geschenke unter demWeihnachtsbaum. Im Vertrauen, unsere beiden Engel waren mitder neuen Verpflichtung überfordert, da sie die Weihnachtsfeierdes Himmels am 4. Advent ausgiebig hatten ausklingen lassen.Sie waren müde und unkonzentriert. So glaubten sie, dass sie heuteam Heiligen Abend bereits alle Geschenke in Europa verteilt hatten.Nun galt es, auch in Afrika viele kleine Päckchen aus zu liefern. Gott seiDank überprüften Sie mit der beiliegenden Liste des Christkindes dieZuteilung Ihrer Gaben. In einem Paket war unter anderem ein echtesBayern Trikot und ein wunderschöner Bademantel. Diese sollten abernach Koblenz und nicht nach Afrika gebracht werden. Oh je, der Schreckfuhr beiden Engeln in die Glieder und ihr Gesichter erblassten. Sieüberlegten und überlegten. Ein zufällig vorüber ziehender Elefant gab Ihnenden entscheidenden Tipp:„Hey, Tanael, Du bist doch bei der Himmels- Olympiade Marathon-Sieger geworden. Die Strecke von Afrika nach Koblenz schaffst Dumit links. Vorher musst Du aber einen Becher Kokosmilch zur Stärkungtrinken, dann erhalten Deine Flügel einen Turbo- Auftrieb. Das ist einechtes Geheimrezept meiner Großmutter“. Tanael trank hastig einen großenSchluck dieses Wundermittels. Dann atmete er tief durch, duckte sich,breitete seine goldenen Flügel aus und rannte wie ein Wild gewordener Stier.Bald hätte er den liebenswerten Elefanten um- gerannt, wenn diesersich nicht geistesgegenwärtig auf den Boden hätte fallen lassen. Staubwirbelte wie Goldregen auf und hüllte den 2. Engel und den großen Elefantenein. Beide rieben sich die Augen, aber Tanael war spurlos verschwunden.Eine weiße Kometen-spur wies auf seine Flugroute hin. Er gelangte 5 Minutenvor der Bescherung in Koblenz an und konnte- zwar außer Atem, abernoch rechtzeitig die Pakete an die richtige Adresse ausliefern. Schnell machteer sich auf den Rückweg, während die Kinder die Geschenke unter demWeihnachtsbaum glücklich auspackten. Sie wussten nicht, dass ihre Päckcheneine halbe Weltreise schon hinter sich hatten. Sie wunderten sich nur, dassauf allen Geschenken heller Wüsten-Staub klebte. (Copyright: auch in Auszügen bei Werner Jung Bad Ems- 2014)Veröffentlicht an Weihnachten 2014 in myheimatBesinnliche Weihnachten und ein gesundes Jahr 2021!