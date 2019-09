Oh Happy Day (Edwin Hawkins)

Seit diesem Donnerstag, den 28.08.1969 sind 50 Jahre wie im Flug vergangen. Wir haben ein wichtiges Etappenziel, die Goldene Hochzeit erreicht. Unsere Rückbesinnung ist ein Eintauchen in eine Welt, die von jugendlicher Explosivität geprägt war. Wir lösten verkrustete Normen und Verhaltensweisen einfach auf. Heraus sprudelten Träume und Visionen, neue Wege ein zu schlagen, die zielgerichtet zur Freiheit und zum Paradies führten. Wir Zwei erleben den Zustand des glücklichen Schwebens in einem langen Lichtraum, dessen Ende bis heute nicht sichtbar ist.Lübeck war und ist ein Meilenstein in unserer Geschichte, der uns viel Glück und Freude gebracht hat. Aus der anfänglich kleinen Familie ist auf wundersame Weise eine große Familie geworden, auf die wir sehr stolz sind. Denn Verliebt sein kennt keine Grenzen, sondern eröffnet Freiheiten, die zum Träumen bestimmt sind.Copyright Werner Jung, Bad Ems- Projekt 2019 Die Veröffentlichung, auch in Auszügen, bedarf der ausdrücklichen Genehmigung des Urhebers.