Warten auf die Eisvögel !

Bad Dürkheim : Schlangenweiher | Heute war ich für drei Stunden am

Schlangenweihe

r um auf ein Foto vom Eisvogel zu warten.Extra einen bequemen Campingstuhl gekauft.So habe ich an drei Stellen vergeblich auf ein Foto gehofft.Da habe ich mit meinen Einbeinstativ in der Hand ,halt andere Sachen fotografiert.Außer,dass ich durchgefroren war gabe es doch noch Motive,meist jedoch am anderen Ende vom See.Ich habe mit 800,bzw. 1600 ISO arbeiten müssen,so ist die Qualität der Bilder nicht wie gewohnt.LG und einen schönen Sonntagvon Uschi&Dieter!P.S. einen Eisvogel habe ich vorbeifliegen sehen :((