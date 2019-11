Beckenboden Meeting in Bad Driburg ein großer Erfolg.

in Bad Driburg stattgefunden hat.Der Veranstalter, BeBo® Gesundheitstraining Deutschland, hatte dazu eingeladen um sich am Networking rund um den Beckenboden zu beteiligen.Ein bunter Kreis aus Physiotherapeuten, Hebammen, Übungsleitern und Sportwissenschaftlern, beschäftigte sich intensiv mit verschiedenen Themen. Ernährung, Darmmanagement und Kontinenzsicherung waren Fachthemen die vonFrau Obereisenbuchner aus der Klinik Beelitz - Heilstätten in ihrem Vortrag besonders hervorgehoben- und besprochen wurden.Katja Widdau zeigte ein tolles Repertoire an Übungen wie eine Sportstunde fürMütter aussehen könnte.Die praktischen Übungen des Tapings in der Gynäkologie machten den Anwesendengroße Freude. Birgit Kumbrink, von der K-Taping® Academy GmbH, hatte in das Thema eingeführt. Verschiedene Fachfirmen begleiteten mit ihren Aussteller-Ständen das Meeting und sorgten damit zusätzlich für den weiteren Austausch und die Erweiterung des fachbezogenen Netzwerkes.Aufgrund des großen Interesses gibt es bereits im nächsten Jahr ein weiteres Meeting mit neuen Themen in Bad Driburg.„Anmeldungen für nächstes Jahr gehen bereits ein. Es war eine tolle Atmosphäre und hat allen großen Spaß gemacht“, sagt Christine Kaffer von BeBo® Gesundheitstraining Deutschland (bebo-deutschland@beckenboden.com)