FLOW-RA Pastorale Inspiration – Picknick-Konzert – Ein Projekt im Rahmen des BTHVN 2020

Bad Driburg : Gräflicher Park Health & Balance Resort |

Nicht nur der Dichter Friedrich Hölderlin feiert Geburtstag, sondern auch Ludwig van Beethoven wird in diesem Jahr 250 Jahre alt. Er gilt als der meistgespielte klassische Komponist und war ein radikaler Künstler, der sich immer wieder neu erfunden hat. Und er war ein Naturfreund. Zu einem ganz besonderen Erlebnis im Rahmen des diesjährigen Beethovenfestes BTHVH 2020 laden die drei Künstler Hans Wanning (Klavier), Kurt Holzkämper (Bass) und Sebastian Netta (Percussion) ein. Für die außergewöhnliche Performance „FLOW-RA“ Pastorale Inspiration werden Sensoren an Büsche, Blumen und Bäume im Gräflichen Park angeschlossen. Die Signale der Pflanzen werden eingefangen und von den Musikern mit eigenen Klängen in Beziehung zur Musik Beethovens orchestriert, die der Pianist aufnimmt, vorgibt oder improvisiert. Dermaßen entsteht „eine fließende, unerwartete und freie Art der Musik. Das ganze drum herum, die Um-Welt, Windrauschen, Vögel, das Gurgeln eines Bachs werden zum Naturorchester.“



Zu dieser außergewöhnlichen Konzert-Installation neben dem Piet Oudolf-Garten werden Snacks und Getränke vor Ort im Gräflichen Park angeboten. Besucher können ihre eigene Picknickdecke mitbringen. Der Eintritt ist frei.