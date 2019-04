Bad Driburg : Gräflicher Park Health & Balance Resort |

CHRISTIAN BERKEL

liest aus

„DER APFELBAUM“



Sonntag, 16. Juni 2019 um 19:30 Uhr

im „Gräflicher Park Health & Balance Resort“ Bad Driburg



„Jahrelang bin ich vor meiner Geschichte davongelaufen. Dann erfand ich sie neu“, so der Schauspieler und Schriftsteller Christian Berkel über seinen im Oktober 2018 erschienen Roman „Der Apfelbaum“. Für den Roman seiner Familie hat der Schauspieler Christian Berkel seinen Wurzeln nachgespürt. Er hat Archive besucht, Briefwechsel gelesen und Reisen unternommen. Entstanden ist ein großer Familienroman vor dem Hintergrund eines ganzen Jahrhunderts deutscher Geschichte, die Erzählung einer ungewöhnlichen Liebe. Am Sonntag, den 16. Juni um 19:30 Uhr liest er im „Gräflicher Park Health & Balance Resort“ aus seinem Debütroman.



Berlin 1932: Sala und Otto sind dreizehn und siebzehn Jahre alt, als sie sich ineinander verlieben. Er stammt aus der Arbeiterklasse, sie aus einer intellektuellen jüdischen Familie. 1938 muss Sala ihre deutsche Heimat verlassen. Während Otto als Sanitätsarzt mit der Wehrmacht in den Krieg zieht, wird Sala bei einem Fluchtversuch verraten und in einem Lager in den Pyrenäen interniert. Dort stirbt man schnell an Hunger oder Seuchen, wer bis 1943 überlebt, wird nach Auschwitz deportiert. Sala hat Glück, sie wird in einen Zug nach Leipzig gesetzt und taucht unter. Kurz vor Kriegsende gerät Otto in russische Gefangenschaft, aus der er 1950 in das zerstörte Berlin zurückkehrt. Auch für Sala beginnt mit dem Frieden eine Odyssee, die sie bis nach Buenos Aires führt. Dort versucht sie, sich ein neues Leben aufzubauen, scheitert und kehrt zurück. Zehn Jahre lang haben sie einander nicht gesehen. Aber als Sala Ottos Namen im Telefonbuch sieht, weiß sie, dass sie ihn nie vergessen hat.



Mit großer Eleganz erzählt Christian Berkel den spannungsreichen Roman seiner Familie. Er führt über drei Generationen von Ascona, Berlin, Paris, Gurs und Moskau bis nach Buenos Aires. Am Ende steht die Geschichte zweier Liebender, die unterschiedlicher nicht sein könnten und doch ihr Leben lang nicht voneinander lassen.



CHRISTIAN BERKEL

Christian Berkel, 1957 in West-Berlin geboren, ist einer der bekanntesten deutschen Schauspieler. Er war an zahlreichen europäischen Filmproduktionen sowie an Hollywood-Blockbustern beteiligt und wurde u.a. mit dem Bambi und der Goldenen Kamera ausgezeichnet. Seit 2006 ist er in der ZDF-Serie „Der Kriminalist“ zu sehen. Er lebt mit seiner Frau Andrea Sawatzki und den beiden Söhnen in Berlin.



VORVERKAUF

Der Eintrittspreis für die Lesung beträgt im Vorverkauf 20 Euro, an der Abendkasse 5 Euro mehr (gilt nicht für die Mitglieder der Diotima Gesellschaft). Schüler/Studenten haben freien Eintritt bei Vorlage ihres Ausweises.



Karten können an den bekannten Vorverkaufsstellen erworben werden:

• Buchhandlung Saabel, Lange Str. 86, Bad Driburg, Tel. 05253 4596

• Bad Driburger Touristik GmbH, Lange Str. 140, Bad Driburg, Tel. 05253 9894-0

• Gästeservice Center im Gräflichen Park, Bad Driburg, Tel. 05253 95 23700

• Buchhandlung Brandt, Westerbachstr. 8, Höxter, Tel. 05271 1233

• Buchhandlung Lesbar, Weserstraße 7, Beverungen, Tel. 05273 366922

• Buchhandlung Bonifatius, Liboristr. 1, Paderborn, Tel. 05251/153142

• Online über www.eventim.de