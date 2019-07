Bildungserlebnisse für Kinder und Jugendliche: Steuerrad-Nord e.V. wird mit 1.000 Euro durch die Town & Country Stiftung gefördert

Der Steuerrad Nord e.V. erhielt für sein bemerkenswertes Engagement für sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche eine Förderung in Höhe von 1.000 Euro von der Town & Country Stiftung. Der Verein unterstützt mit Hilfe von Bildungsprojekten und Exkursionen insbesondere die individuelle Entwicklung und aktive Freizeitgestaltung der Kids. „Die Unterstützung des Vereins verhilft den Kindern und Jugendlichen zu neuen Bildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten, welche ihnen verbesserte Zukunftschancen eröffnen“, sagte Andreas Krüger, Botschafter der Town & Country Stiftung, über das Projekt.

Der Verein versteht sich als „Netzwerk der guten Taten“ und legt sein Hauptaugenmerk auf die Hilfe zur Selbsthilfe. Ziel ist es, sozial oder finanziell benachteiligte Kinder und Jugendliche in ihrem Alltag zu unterstützen und sie zu befähigen ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Gleichzeitig möchte der Steuerrad-Nord e.V. positive Impulse in die Gesellschaft tragen und Werte wie Achtsamkeit, Toleranz und Respekt vermitteln. In diesem Jahr organisiert der Verein das Motivations-Projekt „Bildung auf Tour - WAS IST ERFOLG?“, welches den Kindern Mut machen soll, auch schwierige Situationen zu meistern und eigene Ängste zu überwinden.„Besonders wichtig ist es uns, dass die Kinder Einblicke in andere Lebenssituationen bekommen und sich dadurch für neue Themen und Aktivitäten begeistern.“, betonte Thomas Querfurth, Projektleiter und Vereinsvorsitzender des Steuerrad-Nord e.V. Die Förderung der Town & Country Stiftung soll zur finanziellen Absicherung eines einwöchigen Bildungsprojekts im Rahmen von „Bildung auf Tour“ beitragen. Hierbei werden für die Kids drei Projekttage in Norddeutschland sowie eine viertägige Busreise nach Südtirol zum Projekthöhepunkt, einem Besuch des Bergsteigers, Multitalents und Kosmopolits Reinhold Messner organisiert.Die Town & Country Stiftung vergibt bereits zum siebten Mal in Folge den Town & Country Stiftungspreis zugunsten von benachteiligten Kindern und Jugendlichen. Der diesjährige Spendentopf beinhaltet Fördermittel in einer Gesamthöhe von fast 600.000 Euro. Bundesweit werden 500 gemeinnützige Einrichtungen und Projekte mit jeweils 1.000 Euro gefördert. Zusätzlich wird ein herausragendes Projekt pro Bundesland mit einem zusätzlichen Förderbetrag von je 5.000 Euro prämiert. Diese finale Auszeichnung findet im Rahmen der Town & Country Stiftungsgala im Herbst 2019 statt.Die Town & Country Stiftung wurde 2009 von Gabriele und Jürgen Dawo gegründet und unterstützt mit dem Stiftungspreis gemeinnützige Einrichtungen, die sich für benachteiligte, kranke und behinderte Kinder und Jugendliche einsetzen. Dank des Engagements der Town & Country Lizenzpartner kann die Stiftung jährlich bedürftige Kinder und Familien fördern und freut sich über weitere Unterstützer.Weitere Informationen zur Town & Country Stiftung finden Sie unter www.tc-stiftung.de_________________________________Anger 55/5699084 ErfurtMedien-Ansprechpartnerin:Tower PRHuong Tran Thi ThuTelefon: 03641-8761182E-Mail: pr@tc-stiftung.com