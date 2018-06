TSV Landau: Behinderten-Turnier und Fußball-Camp

Bad Arolsen : Sportplatz Landau |

Es werden immer mehr: 14 Teams treten am Samstag, 23. Juni 2018, beim Fußballturnier für und mit Menschen mit Behinderungen in Landau an.340 Kilometer weit reist eine Mannschaft aus Neckarsulm an, die erstmals dabei ist – ebenso wie das Team „United Köppern“. Stammgäste kommen aus Bochum und der hiesigen Region.Zum neunten Mal richtet der TSV als anerkannter Integrationsverein das Turnier aus, das der verstorbene Vorsitzende Walter Illian ins Leben gerufen hatte. Im kommenden Jahr soll die zehnte Auflage des Turniers im Rahmen der Feierlichkeiten „300 Jahre Bad Arolsen“ stattfinden.Von 10.30 bis 17 Uhr geht es um Tore, vor allem aber um viel Spaß und Fair Play. Jeder Teilnehmer erhält eine Medaille, jedes Team einen Pokal. Außerdem gibt es eine Tombola, Gegrilltes und Kuchen, Kaffee und kalte Getränke.Abends, gegen 17.30 Uhr, schließt sich das Landau-Derby „Altstadt gegen Neustadt“ an.Und gleich am Montag geht es weiter auf dem Sportplatz beim „Thomas Kastenmeier Fußball Camp“: Vom 25. bis 27. Juni 2018 sind mehr als 50 Kinder und Jugendliche in Landau zu Gast. Trainer sind Thomas Kastenmeier, Bachirou Salou und Jack Goumai. Jeder bekommt einen Fußball, ein Trikot, Pausengetränke, Mittagessen, Urkunde und Medaille.