8. Behindertenturnier des TSV Landau

Bad Arolsen : Sportplatz Landau |

Fußballturnier für und mit Menschen mit einer Behinderung – der TSV Landau ist als anerkannter Integrationsverein ist am Samstag 17. Juni 2017, ab 11 Uhr bereits zum 8. Mal Ausrichter und möchte seinen Gästen aus Nah und Fern ein guter Gastgeber sein. Und um 17.30 Uhr schließt sich das Spiel "Altstadt gegen Neustadt" an.

Spiel "Altstadt gegen Neustadt"

TSV-Vorsitzender Marco Steinbach gibt nähere Informationen:Wie im Vorjahr sind zwölf Mannschaften für das Turnier für und mit behinderten Menschen gemeldet und treten in zwei Gruppen gegeneinander an.Dabei sind:Bathildisheimer WerkstättenHPZ St. Laurentius, WarburgSt. Antoniusheim FuldaHaus St. Martin, NaumburgGemeinschaft AltenschlirfBetreutes Wohnen HofgeismarKasseler WerkstattBehindertenhilfe VogelsbergLebenshilfe KB-FKBSoziale Förderstätten BebraSchottener Soziale DiensteTrainingscamp KannenbergGespielt wird zeitgleich auf zwei Plätzen, quer über das Großfeld im Modus „Jeder gegen Jeden“ in den beiden 6er Gruppen, Spielzeit beträgt 1 x 12 Minuten.Nach der Begrüßung der Mannschaften um 10:45 Uhr beginnen ab 11:00 Uhr die Gruppenspiele. Hier stehen die Platzierungen gegen 14:30 Uhr fest, bevor um 15:00 Uhr die Finalrunde beginnt. Um 16:00 Uhr wird das Endspiel angepfiffen. Bei der abschließenden Siegerehrung erhalten alle Mannschaften Pokale und ein kleines Präsent.Die Begriffe „Integration“ und „Inklusion“ sind zurzeit in aller Munde und bedeuten, dass alle Menschen an unserer Gesellschaft gleichberechtigt teilhaben können, unabhängig von ihren persönlichen Merkmalen wie Geschlecht, Alter oder körperlichen Beeinträchtigungen.Jeder Mensch hat die Möglichkeit, sich in der Gesellschaft und an den gesellschaftlichen Prozessen zu beteiligen, die seinen Neigungen, Fähigkeiten und Entwicklungspotentialen entsprechen. Jeder wird in seiner Individualität respektiert.Hier möchte der TSV Landau, mit diesem Fußballturnier ein kleines Mosaiksteinchen in unserer Gesellschaft sein und Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen die Möglichkeit zum Fußballspielen bieten.Der Verein setzt mit der Veranstaltung ein Zeichen für das aktive, sportliche und integrative Miteinander aller Menschen – und gegen Ausgrenzung jeglicher Art gegenüber Menschen mit Benachteiligungen und/oder Behinderungen.Initiator dieses Fußballturniers für und mit Menschen mit einer Behinderung war in 2010 der frühere Vorsitzende Walter Illian. Auch in Gedenken an ihn führt der TSV das Turnier in seinem Sinne fort.Die Verantwortlichen wünschen den Sportlerinnen und Sportlern bei allem notwendigen Ehrgeiz zunächst einmal viel Spaß. Neben dem sportlichen Wettkampf sollen an diesem Tag vor allem aber auch Kontakte und Netzwerke geknüpft, Erfahrungen ausgetauscht und Freundschaften geschlossen bzw. weiter ausgebaut werden.Der ausrichtende TSV Landau hat für ein ansprechendes Rahmenprogramm gesorgt. So können die Spielerinnen und Spieler zwischen und nach den Spielen das benachbarte Freibad nutzen, ebenso wurde eine große Tombola organisiert.Der Dank gilt allen Sponsoren, die mit Geld- und Sachpreisen unterstützen und dazu beitragen, dass dieses Turnier seinen festen Platz im jährlichen Terminkalender der Mannschaften und des Vereins hat.Für 17:30 Uhr lädt der TSV zum Fußballspiel „Altstadt gegen Neustadt“ in das Wattertalstadion ein und setzt damit eine in den 80er und 90er Jahren gepflegte und im vergangenen Jahr wieder neu zum Leben erweckte Tradition fort.Die Grenze für die Zugehörigkeit zu den beiden Mannschaften bildet die Umgehungsstraße, die B 450. Zur Mannschaft der Altstadt gehören alle Landauer, die südlich, zur Mannschaft der Neustadt, die sogenannten „Sandländer“, alle, die nördlich der Bundesstraße B 450 wohnen.Der TSV lädt alle Landauer und Gäste recht herzlich für 17:30 Uhr auf den heimischen Sportplatz ein. Dieses Spiel ist – Zitat Ortsvorsteher Tino Hentrich – : „Eine Frage der Ehre!“