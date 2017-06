Endlich blüht er wieder .......weißer Holunder

SirupDie Stängel von 20 - 30 Holunderblütendolden abschneiden, von Insekten befreien und in ein großes Gefäß (mindestens 5 Liter) geben. 2 Liter Wasser und 2 kg Zucker aufkochen, bis sich der Zucker gelöst hat. Eine Tasse von der Zuckerlösung abnehmen und 60 g Zitronensäure darin auflösen. Anschließend wieder zur restlichen Zuckerlösung zurückgeben. Das Ganze gut verrühren und vorsichtig über die Holunderblüten gießen. 5 Tage zugedeckt dunkel stehen lassen. Jetzt den fast fertigen Sirup filtrieren und noch einmal aufkochen. Heiß in saubere Flaschen - ich nehme Twist-Off-Gläser (mit kochendem Wasser ausgespülte) abfüllen. Hält sich bis zur nächsten Holunderblütenernte und ist wunderbar zum Mischen mit Sekt, Prosecco oder in Bowle.LimoEinen Liter Wasser in eine Glaskanne geben und 2 bis 3 Tl Zucker darin auflösen. Dann die Blüten von 6 bis 8 Holunderblütenstängeln sowie 2 bis 3 Scheiben einer ungespritzten Zitrone dazugeben. Mit einem Tuch abgedeckt, lässt man das Ganze ein paar Stunden in der Sonne ziehen, kühlt es im Kühlschrank ab und gießt es durch ein Sieb in Trinkgläser.Will man 'Hollerlimonade' zum späteren Gebrauch einfrieren, bereitet man ein Konzentrat aus Zuckerwasser, Zitronenscheiben und Holunderblüten. Die Mischung wird durchgesiebt und in einem Eiswürfelbereiter eingefroren. Die Eiswürfel später einfach in Wasser oder Sprudel geben.