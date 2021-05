die alte Kirsche am Damm blüht - endlichHaubentaucher und Blesshühner streiten und beanspruchen einen begonnenen Nistplatzam Steg unterhalb des Dorfes waren Schwimmer im noch kalten Wasser, sie machen das (fast) täglich, auch im Winterder Wichtelbaum wird öfter umdekoriert und hat neue Steingesellschaften bekommedas Strandbad ist für die neue Saison gerüstet - wir hoffen, das wird bald gut möglich sein, für allekleiner Disput in der Höhe - eine Krähe attakiert den MilanStockenten schwimmen/tauchen synchron - das andere Paar genießt die Sonne am Uferauf unserem Heimweg in einer blühenden Kirsche: Herr Amsel flötet versonnen und voller Inbrunst in diesen schönen TagWenige Tage später sehen wir: an diesem Abschnitt des Twistesees sind alle begonnenen Nistplätze in Ufernähe und zwischen den Schilfresten verschwunden, vermutlich hat der zwischenzeitlich stürmische Wind - heftiger Wellengang - sie zerstört. An einigen anderen Stellen haben wir dafür einige neu angelegte - noch leere - Nistgelegenheiten entdeckt.