Störche am Glockenborn

Ein Storch steht im Horst, auf einem Bein die ganze Beobachtungszeit, so konnte man leider nicht sehen, ob er beringt ist - ohne Ring wäre die Gretel, mit Ring Hänsel. Gesagt wurde uns, es sei (vermutlich) die Störchin.Im Horst in Volkmarsen - unser direkter Nachbarort - sind beide Störche angekommen, die habe wir leider noch nicht gesichtet.Am Glockenborn hatten wir noch einen Überraschungsüberflieger. Ein einzelner Kranich zog einige Kreise über die Teiche und drehte dann aber doch leider ab in Richtung Norden. Eine nähere Begegnung wäre nett gewesen.