Bei unseren Rundgängen in den letzten Wochen in diesem Gebiet hatten wir noch nicht viele Falter gesichtet, aber gestern an diesem sommersonnigen Tag gab es reichlich und auch eine große Artenvielfalt. Überall über den Wiesen und an den Waldrändern war üppiges Geflatter.Widderchen/Blutströpfchen hatte ich in den letzten Jahren sehr selten mal gesehen, gestern gab es viele - ebenso Weißlinge, Zitronenfalter (hier keine Fotos davon)Eine 'kleine' Auswahl der bunten Schönheiten