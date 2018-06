Paarungsrad Blauflügel-Prachtlibelle

Ich hatte schon kurz vorher am Bach in der Wiese ein Blauflügel-LIbellenweibchen beobachtet und dann sah ich auf dem Heimweg ein Männchen im hohen Ufergras umher huschen. Während ich ihn im Fokus hatte, entdeckte ich noch ein Weibchen. Beide umflogen sich immer wieder, setzten sich ab und näherten sich wieder und plötzlich hatte das Männchen das Weibchen gepackt und es ergab sich ein schönes Paarungsrad.............Ich hatte wieder so viele Fotos gemacht - leider ist um die Mittagszeit das Licht so grell, zudem stand ich gegen die Sonne - nicht viele Bilder sind zufriedenstellend geworden.Einen Teil des Ausschusses - "zu schade für den Mülleimer" - zeige ich euch im nächsten Beitrag .