Nachwuchs am Glockenborn - Mama.....wo bist Du?

Hier aber eine andere Geschichte:Im NSG lebt auch eine Herde Schottischer Hochlandrinder - ich weiß nicht wie viele Tiere es jetzt sind, die kleinen Herde wird jährlich größer. Drei Kühe haben in den diesem Jahr Kälbchen bekommen - im dieser Reihenfolge: zuerst das hellbraue 406, Mitte Februar - ein mittelbraunes 407, etwas später - und das dunklelbraune 408 in den letzten Tagen des Aprils.Und eine Überraschung hatte der 1. April für mich - nach einem Hinweis - fand ich in der hintersten Ecke des Geheges das, am Abend vorher oder in der Nacht geborene, weiße Kälbchen. Der Eigentümer, war kurz vorher schon da (ich hatte den Trecker gesehen) und hatte ihm die Nummer verpasst: 409