Kurzschwänziger Bläuling

nach dem Zwergbläuling steht der Kurzschwänzige Bläuling mit einer Flügelspannweite von 25 bis 35 mm an zweiter Stelle in der Rangliste der kleinsten Bläulinge in Mitteleuropa.An den Hinterflügeln hat dieser Bläuling je ein kurzes Schwänzchen - daher der Name.Diese Art steht aktuell auf der Vorwarnliste der gefährdeten Tagfalter in Deutschland.Der Falter ist mir wegen seiner winzigen Größe aufgefallen - dann sah ich, dass es ein Bläuling ist und dachte zuerst an den Zwergbläuling.Daheim bei der Bestimmung der Unterseite kam die Überraschung - den Kurzschwänzigen Bläuling habe ich bisher noch nicht gesehen und noch nicht in meiner Sammlung.