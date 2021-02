Kleiber-Paar

Nun, am 31. 1. 2021, haben wir wieder hier ein Kleiberpaar gesichtet. Ein Vogel machte sich am Einflugloch zu schaffen und eine/r hockte auf dem Ast dicht neben dem Nistkasten - die Aufsicht?Da wird schon für die nächste Brutsaison der Einflug auf die richtige Größe mit Lehm verkleinert - wir werden diesen Kasten die nächste Zeit im Auge behalten.Von dieser Werkelei, das Einflugloch der Bruthöhle zu verkleben/verkleistern und zu verkleinern, haben diese 'Spechtmeisen' (ein weiterer Name für diese Vogelart) ihren bekannteren Namen 'Kleiber'.