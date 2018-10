Gänseliebe

Ein großer Teil der Nilgänse sind Dauergäste, etliche Paare brüten hier und am Twistesee.Ein Paar ist mir bei einem meiner vielen Besuche in der letzten Zeit besonders aufgefallen.Eine, die kleinere, ein wenig hellere Gans (vermutlich Weibchen), kam vom Wasser und flux kam ihr Partner zu ihr angewatschelt - es war eine zärtliche Begrüßungsszene zu beobachten. Sie stupsten ihre Schnäbel aneinander und schwangen dann die Köpfe mehrmals mal nach links und rechts voreinander - das alles leise, zärtlich schnatternd.Nilgänse sind fast schon an manchen Plätzen eine Plage - aber sie sind schön anzuschauende,farbenprächtige Tiere.Im alten Ägypten waren die Nilgänse als heilige Vögel dem Schöpfergott Amun gewidmet.