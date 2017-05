Farben des Frühlings

Ein paar Mai-Impressionen am Samstagvormittag, den 13. , wollte ich einfangen (am 10. war ich schon mal hier) es war schon schön warm, etwas schwül und wenig Wolken am Firmament als ich zum Vorstau raus bin - Gewitter war für den Nachmittag angesagt.2 Stunden später hat mich in der Beobachtungshütte heftiger Donner aufgeschreckt und ich machte mich zügig zurück zum Auto. Kaum war ich daheim, hat es dann heftig gewittert.Für etliche hübsche Begegnungen und Farbtupfer im frischen Grün hatte die Zeit schon gereicht - einige (dazwischen geschummelte) Bilder hatte ich schon 3 Tage vorher gemacht.