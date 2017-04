Erste Orchideen und anderes

In dieser Zeit hat es hier ein wenig geregnet, was aber dem Grasbewuchs noch nicht viel zum Wachstum verholfen hat - es sieht noch recht 'grau' dort oben aus.An einem Südhang entdeckte ich die 3 ersten Orchideenblüten vom Männlichen Knabenkraut (Orchis mascula), auch Stattliches Knabenkraut, Manns-Knabenkraut, Kuckucks-Knabenkraut oder Stendelwurz - Blütezeit ab Ende April bis Ende Juni.Und an vielen Flächen stehen die Himmelsschlüsselchen noch in voller Blüte.Ein Würfel-Dickkopffalter saß einsam auf einem zerkrümelten Pferdeapfel - zum Aufwärmen an diesem kühlen Frühlingsmittag.