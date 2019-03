Bergstadt Landau: Klimaschutz-Initiative trifft sich am 21. März 2019

Bad Arolsen : Waldecker Taverne Landau |

Zum nächsten Treffen der lokalen Klimaschutz-Initiative in Landau am Donnerstag, 21. März 2019, ab 20 Uhr in der "Waldecker Taverne" ist jeder und jede herzlich eingeladen.