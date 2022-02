Am Glockenborn - 23. Feb. 2022

EinWeißstorch - unberingt, daher meine Annahme, es ist Frau 'Gretel' Storch - ist angekommen. Wie mir gesagt wurde, schon vor einigen Tagen.Und, just in dem Moment, als wir den Horst erreichten, kreisten noch 2 weiter Störche in der Luft.Storch im Nest stand etwas nach vorn gebeugt, mit leicht gespreizten Flügeln und laut klappernd da - sollte (evtl.) ihr Partner sie wiedererkennen? Die zwei anderen Störche schwebten langsam niedrig über den Horst hinweg, schauten, und mit kräftigen Flügelschlägen flogen sie dann weiter in die Gegend hinaus..Hoffentlich trifft der Partner auch bald am Glockenborn im Horst ein. Üblicherweise trifft das Storchenmännchen als erster wieder am Brutplatz ein.