Vorlesetag in der Stadtbücherei Landau

Bad Arolsen : Stadtbücherei Landau |

Leser und Zuhörer gesucht: Zum zweiten Mal beteiligen sich die Stadtbücherei Landau und der Förderverein für Jung und Alt am bundesweiten Vorlesetag und laden für Freitag, 16. November 2018, zum Lesen und Sich-Vorlesen-Lassen ein. In der Stadtbücherei gibt es zwischen 16 und 17.30 Uhr einen bunten Strauß an Geschichten. Eingeladen sind Kinder und Erwachsene.



Im Anschluss besteht die Möglichkeit, die Bücherei kennenzulernen und kostenlos Bücher auszuleihen. Nähere Informationen gibt es bei Jasmin Sender vom Förderverein (jasmin.sender@gmx.de) und bei der Leiterin der Bücherei, Gisela Rennert (05696/263).