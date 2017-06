Man ist so jung, wie man sich vühlt!... und andere Lügen übers Älterwerden!Geht es Ihnen auch so? Man quält sich morgens aus dem Bett, schaut in den Spiegel und denkt: "Komisch. Gestern war ich doch noch jung?" Egal, wie Sie damit zurecht kommen. Das Programm der Valschen Fögel fersteht sich als ein letztes kabarettistisches Auvbäumen zwischen Jugendwahn und Demenzangst. Ob es ihnen gelingt, brauchbare Antworten auf die schwierigen Vragen des Älterwerdens ins Publikum zu streuen? Urteilen Sie selbst!Es erwartet Sie ein bunter Strauß von Chrysanthemen (waren das nicht die Vriedhovsblumen?), musikalischen Tievpunkten und sprachlichen Highlights, Menschen, Fögel, Sensationen.Die Messiasse der Gerontologie erwarten Sie.Buchhandlung Aumann, Schloßstr. 5, 34454 Bad ArolsenTicket-Hotline: 05691 3553 (Montags bis Freitags: 10:00 bis 18:00 Uhr und Samstags: 10:00 bis 12:00 Uhr)Weitere Infos auf der Homepage unter http://valsche-foegel.de