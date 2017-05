Schützenfest Landau: Der Zopf ist ab! Bildergalerie zur Generalprobe

Bad Arolsen : Schloss Landau |

Der "Siebringhäuser Zopfritt" erzählt die Legende einer mutigen jungen Frau in bitterer Zeit und ist alle vier Jahre beim Schützenfest in Landau zu sehen.

Beim Jubiläumsfest stehen drei Aufführungen im Programm: Am historischen Festwochenende am 27. Mai (18.30 Uhr) und 28. Mai (17.30 Uhr) und am Pfingstsamstag (3. Juni) um 18.30 Uhr.Die Bilder von der Generalprobe auf der Bühne am Grafenschloss machen Lust auf mehr. Ein ausführlicher Bericht ist für die Montags-Ausgabe der WLZ geplant.Das Programm zum Schützenfest gibt es unter www.schuetzenfest-landau.de