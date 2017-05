Profis werben für Landauer Jubiläums-Schützenfest 2017

Bad Arolsen : Bergstadt Landau |

Ein Großteil der Vorbereitungen für das Großereignis in Landau Ende Mai/Anfang Juni läuft im Verborgenen. Doch das einzigartige Programm des Jubiläums-Schützenfestes mit historischem Festwochenende braucht vor allem eines: öffentliche Aufmerksamkeit. Zum ersten Mal sind bei der Werbung dieser Art echte Profis am Werk – unübersehbar.

Das Scheunenwand-große Plakat an der B 450 zwischen Landau und Wolfhagen hängt schon ein paar Tage. Jetzt ist ein weiteres an der Tafel am Ortseingang aus Richtung Bad Arolsen dazugekommen.Für diesen Part der Vorbereitungen zeichnen Schützenbruder Alexander Fitz und seine Mitarbeiter der Agentur Längengrad 9 in Bad Arolsen verantwortlich. Sie haben nicht nur Flyer und Plakate vom DIN A4- bis zum Scheunenwand-Format entworfen, sondern auch eineerstellt, an der auch etliche Sponsoren beteiligt sind.Dort sind das Programm und Informationen zu einzelnen Programmpunkten samt Fotos und Grußwort veröffentlicht.Sie ist zu finden unter www.schuetzenfest-landau.de. Schaut einfach mal 'rein!