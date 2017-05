Hört Ihr Leut' und lasst Euch sagen...!

Bad Arolsen : Bergstadt Landau |

Auf allen Kanälen lädt die Schützengilde derzeit zu ihrem Jubiläumsfest ein – bei freiem Eintritt an allen Tagen. Heute beginnt es um 12 Uhr mit Markttreiben den ganzen Tag über und etlichen Programmpunkten.

Einvon Thomas Korte ist Samstag vormittag (27.5.) auf HR4 zu hören.Außerdem gibt entsteht ein. Ein Trailer ist schon auf youtube zu sehen.Dafür und für diezeichnet die Agentur "Längengrad 9" in Bad Arolsen verantwortlich. Den Inhalt steuerten Mitglieder der Schützengilde bei und informieren darin ausführlich auch über den geschichtlichen Hintergrund des Jahres 1632, in dem die Schlacht und das Festspiel angesiedelt sind. Die Festzeitung liegt in Landau aus.In dersind an Himmelfahrt drei Sonderseiten erschienen. Und für verschiedeneist heute (Samstag, 27. Mai 2017) eine ganze Seite zum Schützenfest entstanden.Verschiedenegeben ebenfalls einen kleinen Vorgeschmack zum Fest, das heute (Samstag, 27. Mai) beginnt und nach sechs Festtagen am Pfingstmontag endet. Sie sind unter www.bergstadt-landau.de zu finden.Das Programm gibt es unter www.schuetzenfest-landau.de