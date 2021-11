Einladung zum Herbstkonzert in Landau, Bad Arolsen

Bad Arolsen : Haus am Walde Landau |

Die Tage werden nun merklich kürzer und die Luft kälter. Am 7. November findet passend dazu ein Klavierkonzert statt, bei dem Nocturnes, Preludes, Walzer und Sonaten aus dem Werk von Frédéric Chopin zu hören sein werden.

Malte Mekiffer, der Pianist des Nachmittags, äußert sich so zum Konzertprogramm: "Wenn ich die Musik höre, sehe ich eine etwas regnerische Herbstlandschaft, wie eben jetzt. Mit gelben Bäumen, Ruhe und Frieden und auch Schmerz."

Es ist eine Einladung, ein klassisches Klavierkonzert in Wohnzimmeratmosphäre zu erleben und musikalisch in die Qualität des Herbstes und der dunklen Zeit des Jahres einzutauchen.

Malte Mekiffer absolvierte sein Musikstudium in Düsseldorf. Er wohnt in Landau und wirkt dort als Komponist, Pianist und Klavierlehrer. Weitere Informationen, folgende Konzerttermine und einen Einblick in seine Arbeit finden sich unter www.maltemekiffer.eu.

Das Konzert findet im Konzertraum des Haus am Walde in der Volkhardinghäuser Str.11 statt. Der Eintritt beträgt 15€ und 10€ ermäßigt. Wegen der aktuellen Lage wird um eine Anmeldung gebeten über post@hausamwalde-landau.net