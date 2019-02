Bad Arolsen : Bürgerhaus |

34. Bad Arolser Ostermarkt 2019



Am 06. und 07. April 2019 findet der traditionelle 34. Bad Arolser Ostermarkt im

Bürgerhaus statt.



Dieser Markt erfreut sich seit vielen Jahren großer Beliebtheit und wird in

frühlingshaft dekorierten Räumen wieder viele Kostbarkeiten der Eiermalkunst

präsentieren. Alten Gestaltungstechniken werden über Generationen gepflegt und an

die nachwachsenden Künstler weitergegeben.



Erwartet werden ca. 39 Aussteller. Dabei sind Bekannte und Bewährte die neben den zerbrechlichen Eiern auch österliche Dekorationen anbieten. Viele der Aussteller demonstrieren vor Ort, wie die kleinen Kunstwerke entstehen. Des Weiteren werden

Arbeiten aus Holz, Ton, Papier, verschiedenen Stoffen, Seifen, Schmuck aus Glasperlen, Schmuck aus altem Besteck, Holz und Metall, Porzellanmalerei, Naturfloristik u.v.m.

Neu dabei sind Aussteller mit: gekratzte kolorierte, mit Tuschezeichnungen verzierte

Eier und „Das bunte Leben des Osterhasen“ mit Gouachefarben auf Eiern dargestellt,

sowie mit Papierstreifen (Quilling) verzierte Eier.



Faszinierend ist zu sehen, wie der Glasbläser aus Thüringen seine bunten durchsichtigen Kunstwerke entstehen lässt.



Zum selbst bemalen und gestalten werden vom kleinsten Sittig – bis zum großen Straußenei angeboten.



Die Blumendekoration wird am Sonntag ab 15.30 Uhr zum Selbstkostenpreis angeboten.



Am Kindermaltisch können die jüngsten Besucher österliche Basteleien gestalten und die Eltern haben Muße zum Schauen.



In der großräumigen Cafeteria wird neben Kaffee und Kuchen auch Herzhaftes

vom VfL Bad Arolsen angeboten.



Der Ostermarkt ist an beiden Tagen von 10.00 – 17.30 Uhr geöffnet, der Eintritt beträgt 1,50 Euro, Kinder bis 14 Jahre frei.

Der Erlös des Marktes kommt in diesem Jahr der Grundschule Neuer Garten in Bad

Arolsen für musikalische Erziehung Bad Arolsen für die Anschaffung neuer Musikinstrumente zugute. Der Chor der Schule wird die Besucher am Sonntag um 11.30 Uhr mit kleinen Darbietungen erfreuen.