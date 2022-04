Jahreshauptversammlung 2022 AWO Bad Arolsen

Der AWO-Ortsverein Bad Arolsen zählt aktuell 88 Mitglieder, der Schwerpunkt der Mitglieder liegt im dem Bereich 70 bis über 90 Jahre. 38 sind männlich, 50 weiblich.Das Programm 2021 war Corona-bedingt noch reduziert. Durchgeführt werden konnten die Jahreshauptversammlung, der Grillmittag, 2 Busfahrten mit Kaffeetrinken und eine Mehrtagesfahrt nach Rüdesheim. Montagskaffee und Vorstandssitzungen gab es ab Juli. Zu Ostern sowie Weihnachten sind Karten verteilt worden.Gemeinsam mit dem Ortsverein Korbach ist ein Konzert für die Aktion für behinderte Menschen besucht worden. Einen digitalen Bingonachmittag ist gemeinsam mit dem Bezirksverband angeboten worden und mit dem Kreisverband wurden die Kinderferienspiele in Korbach durchgeführt.Für 2022 ist wieder ein „normales Programm“ ausgearbeitet worden. Am 7. Mai wird bei einem Waffelessen das PIKSL-Projekt des Bathildisheims vorgestellt. Ende Mai führt eine 4-Tages-Fahrt ins Bergische Land. Tagesfahrten sind angesetzt am 18. Juli, 17. September und 26. November. Am 27. August wird am Brunnentreff gegrillt und die Adventsfeier ist für den 17. Dezember geplant.Volmer Bünger und Wolfgang Renyé wurden in Abwesenheit für langjährige Mitgliedschaft geehrt. Hanna Gille und Margret Sachewitz sind für Ihr Engagement im Vorstand geehrt worden, beide sind zum Jahresende 2021 aus dem Vorstand ausgeschieden.Anschliessend an der Versammlung führte der Helser Ortsvorsteher Karsten Meyer den AWO-Anwesenden durch die renovierte Bürgerhalle. Dann ist die Versammlung mit einem Bingo-Spiel und einem gemeinsamen Imbiss abgeschlossen worden.