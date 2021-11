Jahreshauptversammlung 2021 der AWO Bad Arolsen

Als Ehrengäste sind Doris Bischoff (Bezirksvorsitzende AWO Hessen-Nord) und Jörg-Michael Scharf (Referatsleiter) anwesend. Doris Bischoff spricht ein Grußwort.Für die verstorbenen Mitglieder Hildegard Roeling, Horst Nitschke, Lieselotte Olivier und Hilde Teuchmann wird ein Gedenkwort gesprochen.Der Ortsverein zählt aktuell 90 Mitglieder. Der Schwerpunkt der Mitglieder liegt im dem Bereich 70 bis 90 Jahre (60 Personen). 39 sind männlich, 51 weiblich.Das Programm 2020 war Corona-bedingt stark reduziert. Durchgeführt werden konnten die Jahreshauptversammlung, ein Kaffeetrinken im „Kaffee Isenberg“ und eine Tagesfahrt nach Eschwege. Montagskaffee und Vorstandssitzungen gab es nur sehr begrenzt. Diese Situation hat sich dann leider im Jahr 2021 wiederholt. Nur die Mitgliederfahrt nach Rüdesheim und das Grillen am Brunnentreff konnten angeboten werden. Montagskaffee und Vorstandssitzungen gab es erst wieder ab August. Für 2022 wird wieder ein „normales Programm“ ausgearbeitet.Geplant sind die Jahreshauptversammlung am 2. April und einen gemütlichen Nachmittag am 7. Mai. Vom 30. Mai bis zum 2. Juni 2022 wird eine Mitgliederfahrt ins Bergische Land, mit Übernachtung in Nümbrecht, angeboten. Am 27. August wird am Brunnentreff gegrillt. Tagesfahrten sind für dem 17. September und 26. November geplant. Das Kaffeetrinken am jeden 3. Montag im Monat wird auch wieder eingeplant und das Jahr soll am 17. Dezember mit einer Adventsfeier abgeschlossen werden.Als Neumitglied wird Irmhild Haide begrüßt und mehrere Personen werden für eine langjährige Mitgliedschaft geehrt.Für 10 Jahre Mitgliedschaft werden Helga und Günter Emde, Irmtraud und Udo Kleinpeter, Doris Kattke und Christa und Manfred Klerk geehrt, sowie Ingeborg Wonke und Petra Uhlir in Abwesenheit.Für 20-jährige Mitgliedschaft wird Fritz Roeling geehrt.Für 25-jährige Mitgliedschaft werden Manfred Pallagst, Annemarie Delaruelle und Werner Berg geehrt, Gerhard Schnaase, Reinhard Schröder und Christel Berg in Abwesenheit.Für 30-jährige Mitgliedschaft werden Petra Lohmann und Gerhard Roesler in Abwesenheit geehrt.Für 40-jährige Mitgliedschaft werden Andreas Mertens und Denis Delaruelle geehrt, Ingeborg Nitschke und Karin Probstfeld in Abwesenheit.Die langjährige Mitglieder Harald Mertens (50 Jahre) und Annemarie Esau (65 Jahre) werden in Abwesenheit geehrt.In einer Nachwahl wird Manfred Pallagst als zweiter Revisor gewählt. Als Delegierten für die Kreiskonferenz 2022 werden Friedhelm Eisenberg, Ingrid Pickhardt, Margret Sachewitz, Bernd Eberhart, Ulrich Petersen, Armin Setzekorn und Doris Kattke gewählt.Die Versammlung wird mit einem Bingo-Spiel und einem gemeinsamen Imbiss abgeschlossen.