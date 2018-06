Bergstadt Landau: Konficup zum dritten Mal an der Watter

Bad Arolsen : Sportplatz Landau |

Nach 2015 und 2016 treten die "Konfis" des Kirchenkreises Twiste-Eisenberg wieder in Landau gegeneinander an: Morgen, am Dienstag, 19. Juni 2018, spielen sie zeitgleich auf drei Plätzen. Der TSV Landau hat sich als kompetenter und erfahrener Ausrichter großer Veranstaltungen einen Namen gemacht und ist somit nach Korbach im vergangenen Jahr wieder Gastgeber. Er verköstigt Spieler und Zuschauer, stellt die Schiedsrichter, streut die Plätze ab...

Beginn ist um 15 Uhr mit einer Andacht. Die Siegerehrung ist für 19.30 Uhr etwa geplant. Die Organisation liegt wieder in den Händen von Pfarrerin Claudia Engler (Diemelstadt-Rhoden) und Pfarrer Jörg Wagner (Korbach-Meineringhausen). Zuschauer sind herzlich willkommen.