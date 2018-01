Bergstadt Landau: Feuerwehr-Nachwuchs sammelt Weihnachtsbäume ein

Bad Arolsen : Bergstadt Landau |

Weihnachtsbaum wohin mit dir? Kein Problem - denn die Jugend- und Kinderfeuerwehr Landau sammeln am Samstag, 13. Januar 2018, die ausgedienten Christbäume in Landau ein. Beginn der Sammelaktion ist um 9.30 Uhr.



Während der Sammelaktion der Weihnachtsbäume bittet der Feuerwehr-Nachwuchs um Spenden. Sie sind für die neue Kinderfeuerwehr bestimmt. Hierfür vielen Dank im Voraus an alle, die damit die Jugendarbeit unterstützen und ermöglichen.



Die Kinder- und Jugendfeuerwehr Landau trifft sich jeden ersten Samstag im Monat um 15 Uhr am Feuerwehrgerätehaus. Wer Interesse daran hat, kann gerne mal vorbei schauen.

Kontakt: Mario Heinemann, 0170/7918781.