MusikApostel – am Puls des Schlagers – CD Präsentation am Donnerstag 30.05.2019 im Tanzgarten Café Bad Abbach…

der Mai ist gekommen, dieschlage(r)n ausund treffen mit ihrem hitverdächtigen Diskotheken Schlager Sound mitten in unser Schlagerherz.erfüllen uns an Christi Himmelfahrt musikalisch nicht nur, sondern sorgen auch für ein melodisches,italienisch -/französischesmitundAuch wenn jeder einzelne der 3 MusikApostel aus Österreich für uns Mädels „der Einzige“ ist, ist es besser manAuf dem neuen Albumhabe ich aber auch einen Hit- Klassikervon der großen Caterina Valente entdeckt !, den jeder Schlagerfan laut mitsingen kann am 30.05.2019...…im Ohrwurm verdächtigenvon heute... Einfach toll !!!Da macht Cabrio fahren im Sommer doppelt Spaß...Als Support sind dabei:- (ein Drittel der Schlagerpiloten) -diesmal mit seinem Soloprogramm!!!und das Schlagerduoaus Österreich.Die Regie an diesem Abend übernimmt wie immerBeisind wir doch alle dabeiund nehmen uns gleich die neue CD -die man am 30.05.19 auch vor Ort direkt erwerben kann,natürlich mit einem Original Autogramm !- gleich mit nach Hause ....Christiane Brüning. 20.05.2019