1. Hoffest auf dem Butterwiesenhof

Gottesdienst und Tag der offenen Stalltür



(S.M.) Der Butterwiesenhof in Burghagel lädt am Sonntag, den 15.09.2019 zu seinem 1. Hoffest ein. Der feierliche Auftakt ist um 10 Uhr mit einem lebendigen Schöpfungs Gottesdienst inklusive Stallsegnung des neugestalteten Butterwiesenhofs durch Herrn Pfarrer Lehmer. Der Musikverein Burghagel übernimmt die musikalische Gestaltung des Gottesdienstes und sorgt für gute Stimmung während des Hoffestes.



Ab 11 Uhr startet der Familientag – für das leibliche Wohl ist mit kühlen Getränken und einem reichhaltigen Mittagstisch mit Schweinebraten mit Knödel, Currywurst mit Pommes, mediterrane Nudelpfanne und vielem Weiteren gesorgt.

Der inklusive Erlebnispferdehof zeigt im Rahmen der offenen Stalltür ein buntes Rahmenprogramm rund ums Pferd. Vom freien Reiten mit Halsring über Einblicke in die Heilpädagogischen Förderung mit dem Pferd gibt es einiges zu bestaunen.

Klein und Groß können an weiteren Mitmachangeboten teilnehmen. Ponyreiten, Planwagenfahrten und Kinderschminken stehen auf dem Programm und runden den Familientag mit Kaffee und Kuchen auf dem Butterwiesenhof ab.



Das Team des Butterwiesenhof´s freut sich auf Ihr Kommen.

Mehr Informationen unter 0176/61157577 oder www.butterwiesenhof.de.